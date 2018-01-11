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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 11-1-2018

الخميس 11/يناير/2018 - 09:30 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 11-1-2018
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس، حيث سجل كيلو اللحوم الأمامي 130 جنيهًا والخلفي 150 جنيها.

وقالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية ان استقرار أسعار اللحوم يرجع  إلى زيادة المعروض خاصة في ظل تراجع المبيعات بالسوق.

وتوقع محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية تراجع أسعار اللحوم في الفترة القادمة نتيجة تنوع المعروض من اللحوم سواء بالمحال التجارية أو منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية من خلال وزارة التموين وهو ما سينعكس على الأسعار بالإيجاب.
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