رئيس صندوق التنمية يقدم "خطته" لـ 2018

قال فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن من ضمن المشروعات التى يجرى استكمالها أعمال تجهيز "تكية أبو الدهب" لتكون مركز إبداع ومتحف الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، ومن المقرر افتتاح جزئى للمتحف.









وأوضح فتحى عبد الوهاب، خلال الإعلان عن خطة الصندوق لعام 2018، أنه تم الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى من أعمال إنشاء استكمال مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، أيضًا، مضيفًا أن الصندوق قام بإنشاء وتأثيث وتجهيز مكتبه إدفو بنسبة تصل إلى 20%.









وفي إطار ا لوقوف على آخر المشروعات الثقافية التي يديرها الصندوق فى الوقت الحالي، أشار فتحى عبد الوهاب، إلى أنه تم إنشاء وتنسيق وتأثيث مكتبة قومبانية أبو قير بقرية الروضة والتى تم الانتهاء من 15% من الأعمال، وإنشاء وتنسيق وتأثيث مكتبة سيدى سالم بنسبة تصل الى 15%.









ولفت فتحى عبد الوهاب، إلى أن قطاع الصندوق قام برفع كفاءة مراكز الإبداع التابعة له بالقاهرة والإسكندرية، حيث وصلت نسبة الانتهاء من مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الى 70% من أعمال التطوير.









وأكد فتحى عبد الوهاب، أنه تم الانتهاء من 85% من أعمال تطوير مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، والذى تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة، ليوافق المركز احتياجات هذه الفئة المهمة، كما تم الانتهاء الكامل من تطوير مركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا، كذلك تطوير ورفع كفاءة قصر الأمير باشتاك" بيت الغناء العربى" بشارع المعز.









وأضاف فتحى عبد الوهاب، أن قطاع صندوق التنمية الثقافية قام بشراء أجهزة الصوت اللازمة لإقامة الأنشطة بكل المواقع الثقافية التابعة له، حتى تخرج جميع الحفلات بالشكل اللائق.