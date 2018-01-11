وكيله: الشبلي لم يدع الإصابة مع الزمالك.. وفسخنا العقد بالتراضي





أعلن دريد فاشول، وكيل أعمال علاء الشبلي لاعب الزمالك، عن فسخ عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بالتراضي في الساعات الماضية.





وأضاف "دريد فاشول" في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "فسخ التعاقد كان بالتراضي وبطريقة حضارية، وأشكر أيمن حافظ، مدير الكرة، على تعاونه معنا".





وأردف: "علاء لم يشارك في المباريات وكنا ننتظر حصوله على فرصة في الزمالك، لكن لم يحدث وتم الإتفاق على فسخ العقد بالتراضي





ونفى وكيل اللاعب أن يكون علاء إدعى الإصابة خلال فترة وجوده بالزمالك لعدم المشاركة في المباريات، لافتا إلى أن علاء كان يرغب في الظهور مع الزمالك.



