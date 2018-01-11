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فرقة الوزيري بمسرح الضمة وثقافة الإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد.. فعاليات ثقافية اليوم

الخميس 11/يناير/2018 - 09:36 ص
فرقة الوزيري بمسرح الضمة وثقافة الإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد.. فعاليات ثقافية اليوم
فرقة الوزيري
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الفجر الفني
 
يقام اليوم الخميس 11 يناير 2018، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية منها:


تقيم إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في تمام الساعة السادسة مساء، بقصر ثقافة مصطفى كامل، ويقيم قصر ثقافة محمود حسن بالنخيلة ندوة بعنوان "حقوق الإنسان فى الإسلام".


كما تحيى فرقة "الوزيرى" الإسماعيلاوية حفلاً غنائيًا ساهرًا على مسرح الضمة، التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية، بمشاركة الفنان عادل خضير أحد أعلام فن السمسمية.
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