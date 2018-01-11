العراق: العبادي يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة "عابرة للطائفية"

أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الخميس بأن العبادي سيخوض الانتخابات العامة المقبلة بقائمة "عابرة للطائفية" تضم المتطوعين الذين حاربوا تنظيم داعش.

وقال السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء حيدر حمادة في تصريح صحافي إن "العبادي يعتزم إطلاق كتلته الوطنية الانتخابية النصر، العابرة للطوائف"، مضيفاً أن "أعداداً كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام إليه، بينهم متطوعون حاربوا داعش".

وأضاف أن "العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية"، وأنه يعتزم اختيار المرشحين المهنيين وإشراك الشباب لبناء مستقبل واعد.

وذكر أن "قائمة العبادي الوطنية تشمل كل المحافظات العراقية، واتحتل لمرأة العراقية فيها موقعاً متميزاً".

ويتواصل الجدل بين القوى السياسية في العراق حول الموقف من إجراء الانتخابات، وتصر الحكومة وقوى وأحزاب شيعية على إجرائها في موعدها، فيما تسعى قوى سنية إلى تأجيلها عاماً أو نصف عام بسبب التأخر في حسم موضوع عودة النازحين إلى مناطقهم وانتشارهم في معسكرات الإيواء في عدد من المحافظات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو المقبل.