دخلة خاصة لجماهير المصري أمام الأهلي في مباراة السوبر





كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن تجهيز جماهير بورسعيد لدخلة خاصة خلال مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر لها غدا الجمعة بملعب هزاع بن زايد.





وأضاف "الخولي" في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "جماهير المصري جهزت داخلة خاصة لشكر الإمارات وأيضا للنادي الأهلي".





وأردف: "هدفنا أن تخرج المباراة بصورة مشرفة للكرة المصرية وتعكس حالة الحب والود بين الجميع".



