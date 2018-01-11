أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 11-1-2018

واصلت أسعار الخضروات اليوم الخميس، نفس معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة سعر ما بين 2.5 و3 جنيهات بدل من 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.



وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.



وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ثبات الأسعار إلى زيادة المعروض من الفاكهة خاصة الانتاج المحلي، متوقعًا أن يستمر استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.