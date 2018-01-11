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الصور الأولى من لوكيشن تصوير "بني يوسف" لـ يسرا

الخميس 11/يناير/2018 - 09:23 ص
الصور الأولى من لوكيشن تصوير بني يوسف لـ يسرا
يسرا
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صلاح حسن
 
بدأت النجمة يسرا، تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "بني يوسف"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2018، ويأتي ذلك بعد فترة تحضيرات استمرت عدّة أسابيع في ورشة عمل شاملة.

وعلقّ مؤلف المسلسل أمين جمال، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله، توكلنا علي الله، مسلسل بني يوسف، رمضان ٢٠١٨، بطولة النجمة يسرا، تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن، خالد أبوبكر، إنتاج العدل جروب، إخراج محمد علي، بني يوسف". 

واختتم بالترحم على صديقه الذي شاركه تأليف العمل لكنه رحل قبل قرابة العامين فقال: "ربنا يرحمك ياصاحبي".

يُذكر أن "بني يوسف"، يشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من نجلاء بدر، أحمد حاتم، شيرين رضا، محمد شاهين، سلمي أبو ضيف، والعمل من تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، إبراهيم محسن وخالد أبو بكر، إخراج محمد علي ومن إنتاج العدل جروب.

الصور الأولى من لوكيشن تصوير "بني يوسف" لـ يسرا
الصور الأولى من لوكيشن تصوير "بني يوسف" لـ يسرا
الصور الأولى من لوكيشن تصوير "بني يوسف" لـ يسرا
المزيد عن: يسرا تبدأ تصوير بني يوسف مسلسل بني يوسف لوكيشن بني يوسف تصوير بني يوسف بني يوسف الفنانة يسرا
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