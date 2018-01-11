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جولة مكوكية لهاني أبو ريدة في المغرب والإمارات

الخميس 11/يناير/2018 - 09:34 ص
جولة مكوكية لهاني أبو ريدة في المغرب والإمارات
هاني أبوريدة
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رسالة الإمارات: عبدالحميد فراج
 

يتواجد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الغرب حاليا، وذلك لحضور بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي تقام هناك.

ومن المنتظر أن يطير أبو ريدة من المغرب إلى الإمارات لحضور نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيجمع الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي غدا الجمعة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وعقب نهاية المباراة سيطير أبو ريدة إلى مدينة دبي من أجل حضور اجتماع الاتحاد العربي، ثم يعود مرة أخرى إلى المغرب.

المزيد عن: هاني أبوريدة مصر ستاد هزاع المغرب الأهلي والمصري الإمارات
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