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قبل إطلاق LG G7 رسميًا.. هذا هو الفرق بينه وبين إل جي G6

الخميس 11/يناير/2018 - 09:29 ص
قبل إطلاق LG G7 رسميًا.. هذا هو الفرق بينه وبين إل جي G6
هاتف LG G7
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إليكم أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي LG G6 الذي تم إطلاقه العام الماضي، وبين LG G7 المفترض طرحه في إبريل القادم رسميًا:-

نظام التشغيل
يعمل بنظام اندرويد نوجا 7.0 (LG G6)
يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.0 (LG G7)

مساحة الشاشة
شاشة 5.7 بوصة
شاشة  6.0 بوصة

دقة  الشاشة
2880×1440 ميجا بيكسل
2560×1440 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية
13 ميجا بيكسل مزدوجة
13 ميجا بيكسل مزدوجة

الكاميرا الأمامية
5 ميجا بيكسل
5 ميجا بيكسل

المعالج
معالج Qualcomm Snapdragon 821
معالج Qualcomm Snapdragon 845

الرامات
4 جيجا بايت
6 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية
32 جيجا بايت
64 جيجا بايت

البطارية
قد تصل إلى 3300 mAh
قد تصل إلى 3300 mAh
المزيد عن: هاتف مواصفات عالم التقنية تكنولوجي اوجه التشابه الاختلاف ال جي LG G7
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