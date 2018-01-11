قبل إطلاق LG G7 رسميًا.. هذا هو الفرق بينه وبين إل جي G6

إليكم أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي LG G6 الذي تم إطلاقه العام الماضي، وبين LG G7 المفترض طرحه في إبريل القادم رسميًا:-





نظام التشغيل

يعمل بنظام اندرويد نوجا 7.0 ( LG G6)

يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.0 ( LG G7)





مساحة الشاشة

شاشة 5.7 بوصة

شاشة 6.0 بوصة





دقة الشاشة

2880×1440 ميجا بيكسل

2560×1440 ميجا بيكسل





الكاميرا الخلفية

13 ميجا بيكسل مزدوجة

13 ميجا بيكسل مزدوجة





الكاميرا الأمامية

5 ميجا بيكسل

5 ميجا بيكسل





المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 821

معالج Qualcomm Snapdragon 845





الرامات

4 جيجا بايت

6 جيجا بايت





الذاكرة الداخلية

32 جيجا بايت

64 جيجا بايت





البطارية

قد تصل إلى 3300 mAh