قبل إطلاق LG G7 رسميًا.. هذا هو الفرق بينه وبين إل جي G6
الخميس 11/يناير/2018 - 09:29 ص
إليكم أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي LG G6 الذي تم إطلاقه العام الماضي، وبين LG G7 المفترض طرحه في إبريل القادم رسميًا:-
نظام التشغيل
يعمل بنظام اندرويد نوجا 7.0 (LG G6)
يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.0 (LG G7)
مساحة الشاشة
شاشة 5.7 بوصة
شاشة 6.0 بوصة
دقة الشاشة
2880×1440 ميجا بيكسل
2560×1440 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية
13 ميجا بيكسل مزدوجة
13 ميجا بيكسل مزدوجة
الكاميرا الأمامية
5 ميجا بيكسل
5 ميجا بيكسل
المعالج
معالج Qualcomm Snapdragon 821
معالج Qualcomm Snapdragon 845
الرامات
4 جيجا بايت
6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية
32 جيجا بايت
64 جيجا بايت
البطارية
قد تصل إلى 3300 mAh
قد تصل إلى 3300 mAh
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