المصري يعلن جاهزية الصفقات الجديدة لمواجهة الأهلي

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن جميع الصفقات التي أبرمها الفريق في الانتقالات الشتوية جاهزون للمشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر لها الجمعة على ستاد هزاع بن زايد.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المصري قام بتدعيم جيد في الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع اللاعبين أوتارا ووليد حسن وإسلام عيسى وعبد الله الشامي وأحمد مسعود".





وأردف: "كل الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية حسام حسن، المدير الفني".





ويلتقي الأهلي مع المصري غدا الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السوبر المحلي.