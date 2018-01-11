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المصري يعلن جاهزية الصفقات الجديدة لمواجهة الأهلي

الخميس 11/يناير/2018 - 09:31 ص
المصري يعلن جاهزية الصفقات الجديدة لمواجهة الأهلي
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الفجر الرياضي
 
قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن جميع الصفقات التي أبرمها الفريق في الانتقالات الشتوية جاهزون للمشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر لها الجمعة على ستاد هزاع بن زايد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المصري قام بتدعيم جيد في الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع اللاعبين أوتارا ووليد حسن وإسلام عيسى وعبد الله الشامي وأحمد مسعود".

وأردف: "كل الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية حسام حسن، المدير الفني". 

ويلتقي الأهلي مع المصري غدا الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السوبر المحلي.
المزيد عن: عبدالله الشامي ستاد هزاع المصري اليوم الاهلي والمصري الأهلي إسلام عيسى
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