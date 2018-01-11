"Dell" تطلق أجهزة لاب توب جديدة.. إليكم المواصفات والأسعار

كشفت شركة "Dell" عن سلسلة جديدة محدثة من لاب توب خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018.





وتشمل مجموعة المنتجات التي تم تحديثها لاب توب ديل 7490 Latitude ونسختين من 7390 Latitude إحداهما 2 فى 1، و7290Latitude وLatitude 5590 وLatitude 5490 ، وLatitude 5290، وLatitude 5290 يمكن يعمل تابلت أو لاب توب.





وقالت الشركة إن جميع أجهزة اللاب توب الجديدة تأتي بمعالج إنتل كور i7 من الجيل الثامن، ويأتي طراز لاتيتيود 5290 من ديل بسعر 829 دولارا.





كما يوفر شاشة 12.5 بوصة عالية الوضوح بدقة 1366 × 768 بكسل، أما لاب توب 5590 يأتي بسعر 779 دولارا، وهو متاح أيضا فى خيارات الشاشة التي تعمل باللمس مع 15.6 بوصة.





ويأتي لاب توب 7390 بسعر 1149 دولار، في حين أن 7290 و 7490 متاحين بسعر 1049 دولار، وزودت الشركة طراز 7290 بشاشة عرض عالية الدقة 12.5 بوصة بدقة 1366 × 768 بكسل، في حين أن ديل 7390 يضم شاشة 13.3 بوصة تعمل باللمس.



