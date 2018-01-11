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احتفالية ضخمة على الأغاني الوطنية فترة حكم عبد الناصر في ذكرى ميلاده

الخميس 11/يناير/2018 - 09:19 ص
احتفالية ضخمة على الأغاني الوطنية فترة حكم عبد الناصر في ذكرى ميلاده
عبدالحليم حافظ
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الفجر الفني
 
تقدم الفرقة المصرية للموسيقى والغناء يوم 15 يناير بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عددا من أهم الأغاني الوطنية التي ظهرت في فترة حكم الزعيم الراحل، ومنها أغاني مقاومة الاستعمار وأغاني العمل وأغاني البناء والتعمير وأغاني تشييد السد العالي وأغاني الاصلاح الزراعي وأغاني تأميم القناة وأغاني الوحدة العربية.

الاحتفالية تقيمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة الجيزة، وذلك يوم 15 يناير الجاري في السابعة مساء بحضور رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض.

يذكر أن الأغاني الوطنية التي قدمت في تلك الفترة شارك فيها كبار المطربين منهم الراحل عبد الحليم حافظ الذى كان له النصيب الاكبر منها، وشارك في الغناء في جميع المناسبات بعد ثورة يوليو حتى أطلق عليه مطرب الثورة.
المزيد عن: عبدالناصر عبدالحليم حافظ ذكرى ميلاد عبدالناصر الموسيقى العربية
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