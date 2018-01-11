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المصري يدعو النجوم القدامي لحضور لقاء السوبر

الخميس 11/يناير/2018 - 09:20 ص
المصري يدعو النجوم القدامي لحضور لقاء السوبر
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الفجر الرياضي
 


قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن هناك حالة تفاؤل داخل الفريق بتحقيق لقب السوبر على حساب الأهلي، لافتا إلى أن اللاعبين لديهم حالة إصرار كبيرة على تحقيق الفوز.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى أن نسعد جماهير بورسعيد والتي بدأت في التفاوض على مدينة العين الإماراتية بأعداد كبيرة للغاية".

وأردف: "غالبية التذاكر المخصصة لجماهير المصري أوشكت على الإنتهاء، سيصل من بورسعيد نحو 3 ألاف متفرج، بخلاف الجالية المصرية في الإمارات ومن بينهم أبناء بورسعيد".

وكشف الخولي عن توجيه مجلس المصري الدعوة لبعض نجوم الفريق القدامى لحضور مباراة السوبر من ملعب هزاع بن زايد.

المزيد عن: المصري اللاعبين القدامي السوبر المحلي الأهلي والمصري الأهلي الإمارات
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