لهذا السبب.. مايكروسوفت تقدم على إلغاء دعم ويندوز 8.1

تستعد شركة "مايكروسوفت"، لإلغاء دعم ويندوز 8.1، فهو لم يحقق النجاح المطلوب منه في النهاية، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.





وفي حين أن ويندوز 7 لا يزال يمتلك أكثر من 40% من الحصة السوقية بعد 9 سنوات من إطلاقه، فإن الإصدارات الأحدث ويندوز 8 وويندوز 8.1 لا تزال أقل من 6%.





ولكن رغم ذلك فقد أوشك هذا النظام على الخروج عن الخدمة، حيث أنه دخل ضمن فئة أنظمة التشغيل غير المدعومة من مايكروسوفت، وذلك بعد إيقاف التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل.





لكن هذا يعنى في نفس الوقت أن مايكروسوفت ستظل توفر إصلاحات الأمان للمستخدمين حتى 10 يناير 2023، إلا أنها لن توفر أي تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.



