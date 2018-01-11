ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 11-1-2018

الخميس 11/يناير/2018 - 09:13 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 11-1-2018
طباعة
 
واصلت أسعار الخضروات اليوم الخميس، نفس معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة سعر ما بين 2.5 و3 جنيهات بدل من 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات  والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها  والموز  10 جنيهات والمانجو  15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.
 
وأرجع  حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية  ثبات الأسعار إلى زيادة المعروض من الفاكهة خاصة الانتاج المحلي، متوقعًا أن يستمر استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
أستراليا
2
x
10:00
0
سوريا
كوريا الجنوبية
x
13:30
فيتنام
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية
x
20:30
قادش
ليفانتي
x
20:30
إسبانيول
برشلونة
x
22:30
سيلتا فيغو
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
x
16:50
أحد
الفيحاء
x
19:00
النصر
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
x
15:00
شباب الأهلي دبي
الظفرة
x
15:10
الإمارات
النصر
x
17:45
الشارقة
دوري نجوم قطر
الخريطيات
x
17:30
أم صلال
كأس اليونان
اتروميتوس
x
19:30
أستيراس تريبوليس
كأس البرتغال
موريرينسي
x
22:30
بورتو
كأس الجزائر 2017
شباب الدار البيضاء
x
15:30
نجم البسباس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/11/2018 11:01:24 AM