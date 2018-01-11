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أسعار السيارات المستعملة فى مصر اليوم الخميس 11-1-2018

الخميس 11/يناير/2018 - 09:12 ص
أسعار السيارات المستعملة فى مصر اليوم الخميس 11-1-2018
أسعار السيارات المستعملة فى مصر
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، لمختلف الماركات والموديلات.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الأسواق المصرية، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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