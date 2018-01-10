أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10 يناير 2018 في محافظة الشرقية

تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 10 جنيهات، والجوافة 6.5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والكاكا 10 جنيهات.



فيما سجل سعر التفاح المصري 15 جنيه، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 23 جنيه، والمانجو 18 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والبلح الأسمر 7 جنيهات، والبلح الأصفر 6 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 4 جنيهات.