ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10 يناير 2018 في محافظة الشرقية

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:33 م
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10 يناير 2018 في محافظة الشرقية
صورة ارشيفية
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد أسعار الفاكهة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 10 جنيهات، والجوافة 6.5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والكاكا 10 جنيهات.

فيما سجل سعر التفاح المصري 15 جنيه، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 23 جنيه، والمانجو 18 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والبلح الأسمر 7 جنيهات، والبلح الأصفر 6 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 4 جنيهات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
العراق
4
x
10:00
1
ماليزيا
كوريا الشمالية
1
x
10:00
0
تايلاند
الأردن
1
x
13:30
0
السعودية
اليابان
0
x
13:30
0
فلسطين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي
-
x
22:00
-
أرسنال
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس
-
x
20:30
-
فورمينتيرا
فياريال
-
x
20:30
-
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
22:30
-
نومانسيا
كأس الرابطة الفرنسية
رين
-
x
19:45
-
تولوز
أنجيه
-
x
22:05
-
مونبلييه
أميان
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
19:30
-
سوبر سبورت يونايتد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/10/2018 10:41:13 PM