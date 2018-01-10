أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10 يناير 2018 في محافظة الشرقية

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 21 جنيها، والبامية 21 جنيها، والليمون 10 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والثوم 21 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والبسلة 15 جنيهًا، والسبانخ 4 جنيهات، وحزمة الخس 3.5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات.