ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سامو زين ضيف أميرة نور على "نغم اف ام" الأحد المقبل

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:31 م
سامو زين ضيف أميرة نور على نغم اف ام الأحد المقبل
سامو زين ضيف أميرة نور
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلامية أميرة نور، النجم سامو زين، في برنامجها "شارع الفن" على نغم ١٠٥.٣ FM، وذلك يوم الأحد ١٤ يناير في السادسة مساءً.

 

تتناول الحلقة مشواره الفني وأخر أعماله الفنية إلى جانب تلقي اتصالات معجبيه على الهواء والرد على أسئلتهم.

 

"راديو النيل" بهذه المناسبة يكرم الفنان سامو زين على مجمل أعماله الفنية بحضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل، ووليد رمضان  ومصطفى سعيد رئيس المحطة. 

المزيد عن: نغم اف ام نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سامو زين دراما الفجر الفني أميرة نور أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
العراق
4
x
10:00
1
ماليزيا
كوريا الشمالية
1
x
10:00
0
تايلاند
الأردن
1
x
13:30
0
السعودية
اليابان
0
x
13:30
0
فلسطين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي
-
x
22:00
-
أرسنال
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس
-
x
20:30
-
فورمينتيرا
فياريال
-
x
20:30
-
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
22:30
-
نومانسيا
كأس الرابطة الفرنسية
رين
-
x
19:45
-
تولوز
أنجيه
-
x
22:05
-
مونبلييه
أميان
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
19:30
-
سوبر سبورت يونايتد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/10/2018 10:40:12 PM