سامو زين ضيف أميرة نور على "نغم اف ام" الأحد المقبل

تستضيف الإعلامية أميرة نور، النجم سامو زين، في برنامجها "شارع الفن" على نغم ١٠٥.٣ FM، وذلك يوم الأحد ١٤ يناير في السادسة مساءً.

تتناول الحلقة مشواره الفني وأخر أعماله الفنية إلى جانب تلقي اتصالات معجبيه على الهواء والرد على أسئلتهم.

"راديو النيل" بهذه المناسبة يكرم الفنان سامو زين على مجمل أعماله الفنية بحضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة راديو النيل، ووليد رمضان ومصطفى سعيد رئيس المحطة.