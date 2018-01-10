عاجل.. اشتباكات مسلحة حامية بين أبناء عمومة في قنا

تجددت منذ قليل، الاشتباكات المسلحة بين أبناء عمومة بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وسط وجو اصابات.



وقال مصدر امني في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الاجهزة الامنية تلقت بلاغًا يفيد اصابة على اسلام على 17 عامًا، طالب في تجدد اشتباكات مسلحة بين ابناء عمومة، بسبب خلافات قديمة.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.