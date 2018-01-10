يواجه الإسباني رافائيل نادال التشيكي توماس بيرديتش في نهائي بطولة "تاي بريك تينز" الاستعراضية، التي تقام اليوم الأربعاء في ملبورن.



وتغلب المصنف الأول على العالم على الأسترالي ليتون هيويت في نصف النهائي بنتيجة 13-11.



وسيواجه نادال في النهائي توماس بيرديتش الذي أطاح بالكندي ميلوس راونيتش بنتيجة 11-9.



الجدير بالذكر أن "تاي بريك تينز" هي بطولة استعراضية تلعب فيها المباريات من شوط واحد من 10 نقاط.