متحدث "الوزراء": عودة شريف إسماعيل لأداء مهام عمله قريبًا

البرلمان أقر مؤخرًا القانون الخاص بحقوق المعاقين وتم الموافقة على إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة.



وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش بعض التعديلات على قانون البناء الموحد ليكون متناسب مع الظروف الحالية، مؤكد أن التعديلات تتعلق بمسئولية المؤمن علي المباني وأن يقع عليه مسئولية جنائية لضمان سلامة الإنشاءات.







وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أون اليوم"، المذاع على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن من مهام المجلس القومي لذوي الإعاقة، وضع استراتيجية بأوضاع المعاقين وحل مشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مجلس ذوي الإعاقة الجديد سيفتح مجال تمكين هذه الفئة.