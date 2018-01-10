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متحدث "الوزراء": عودة شريف إسماعيل لأداء مهام عمله قريبًا

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:30 م
متحدث الوزراء: عودة شريف إسماعيل لأداء مهام عمله قريبًا
أشرف سلطان
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وليد حمدي
 

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صحة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء  في تحسن مستمر بشكل دائم وسيعود إلى عمله قريبًا، موضحًا أن البرلمان أقر مؤخرًا القانون الخاص بحقوق المعاقين وتم الموافقة على إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة. 

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أون اليوم"، المذاع على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن من مهام المجلس القومي لذوي الإعاقة، وضع استراتيجية بأوضاع المعاقين وحل مشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مجلس ذوي الإعاقة الجديد سيفتح مجال تمكين هذه الفئة.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش بعض التعديلات على قانون البناء الموحد ليكون متناسب مع الظروف الحالية، مؤكد أن التعديلات تتعلق بمسئولية المؤمن علي المباني وأن يقع عليه مسئولية جنائية لضمان سلامة الإنشاءات. 


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