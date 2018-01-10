ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آية عبدالله تغني في مسرحية "انت حر".. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:10 م
آية عبدالله تغني في مسرحية انت حر.. تعرف على التفاصيل
آية عبدالله
طباعة
يارا أحمد
 

تستعد المطربة آية عبدالله، نجمة برنامج "صوت الحياة" لعرض غناء المسرحية الكوميدية "انت حر"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.


والعرض المسرحي "انت حر" بطولة الممثلين "محمد طعيمة وشريهان ومجدى البحيري وبوحة وفوف ومينا والعازفين عبد الرحمن وأحمد السيد وكريم نيازي وأبو صلاح إخراج كريم أسامة".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار آية عبدالله آية عبدالله
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
العراق
4
x
10:00
1
ماليزيا
كوريا الشمالية
1
x
10:00
0
تايلاند
الأردن
1
x
13:30
0
السعودية
اليابان
0
x
13:30
0
فلسطين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي
-
x
22:00
-
أرسنال
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس
-
x
20:30
-
فورمينتيرا
فياريال
-
x
20:30
-
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
22:30
-
نومانسيا
كأس الرابطة الفرنسية
رين
-
x
19:45
-
تولوز
أنجيه
-
x
22:05
-
مونبلييه
أميان
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
19:30
-
سوبر سبورت يونايتد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/10/2018 10:41:13 PM