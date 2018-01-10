آية عبدالله تغني في مسرحية "انت حر".. تعرف على التفاصيل

تستعد المطربة آية عبدالله، نجمة برنامج "صوت الحياة" لعرض غناء المسرحية الكوميدية "انت حر"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.





والعرض المسرحي "انت حر" بطولة الممثلين "محمد طعيمة وشريهان ومجدى البحيري وبوحة وفوف ومينا والعازفين عبد الرحمن وأحمد السيد وكريم نيازي وأبو صلاح إخراج كريم أسامة".