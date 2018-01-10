مظهر شاهين: "إحنا لا بنطبل ولا بنهاجم".. ويوجه رسالة للحكومة

قال الشيخ مظهر شاهين، إن المواطن والشارع المصري يريد أن يشعر بتحسن أوضاعه المعيشية، مشددًا على أن الفئة الفقيرة والمتوسطة أحوج الناس للشعور بتحسن في أوضاعهم المعيشية، معتبرًا أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير المالية بضرورة أن يشعر المواطن بتحسن أوضاعه يأتي من شعوره بأن المواطن المصري يأن، وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة على المواطن.





وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الأربعاء، آن الأوان للمواطن المصري أن يشعر بانعكاس إجراءات الإصلاح الاقتصادي على أوضاعه المعيشية، متابعًا: "أي كلام غير ذلك يصبح وهم".





وتابع، مخاطبًا الحكومة: "المواطن تحمل الكثير.. حسوا بيه شوية وطبطبوا عليه علشان يستحمل معاكم أكتر"، مضيفًا: "إحنا لا بنطبل ولا بنهاجم، إحنا بندافع عن حق المواطن".