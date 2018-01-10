اتحاد اليد يشكل اللجان الرئيسية وأجهزة منتخبات السيدات

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر تشكيل اللجان الرئيسية للاتحاد، وذلك خلال اجتماعه الأول أمس الثلاثاء، وجاء تشكيل اللجان الرئيسية على النحو التالي:





سعيد عبدالمنعم رئيسا للجنة المسابقات، ومحمد شعبان رئيسا للجنة الحكام الإدارية، وتامر فكري رئيسا للجنة الحكام للتطوير والتثقيف، وعفت رشاد رئيسا للجنة المدربين، واحمد زقزوق رئيسا للجنة شئون اللاعبين، وحسام زايد رئيسا للجنة الإعلامية، وخالد فتحي رئيسا للجنة الاستشارية للتسويق والتليفزيون، وطارق الدروي رئيسا للجنة المناطق، وهالة زكي رئيسا للجنة التطوير الاليكتروني.





واعتمد مجلس الإدارة تشكيل منتخبات السيدات على مستوى الناشئات والشابات على النحو التالي:





منتخب مواليد 98: ناصر عبدالواحد مديرا فنيا، وسحر محمود مدربا.

منتخب مواليد 2000: أشرف صالح مديرا فنيا، وخالد عبدالفتاح مدربا.

منتخب مواليد 2002: رامي عبداللطيف مديرا فنيا، ووليد أبوالعطا مدربا، وإيمان مرجان إدارية.