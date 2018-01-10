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"عرفات": محطة مترو الزمالك ستخدم 70 ألف مواطن يوميًا.. ولا ضرر على المنازل المجاورة لها

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:26 م
عرفات: محطة مترو الزمالك ستخدم 70 ألف مواطن يوميًا.. ولا ضرر على المنازل المجاورة لها
الدكتور هشام عرفات
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أنه لا يوجد هبوط أراضي في منطقة الحفر الخاصة بمترو الأنفاق بالزمالك، لافتًا إلى أن مياه النيل تبعد عن موقع حفر مترو الأنفاق 50 مترًا.

وشدد "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، على أنه لا خوف على المباني المجاورة لمنطقة حفر مترو الأنفاق بالزمالك، مؤكدًا أن حياة المواطنين بمنطقة الزمالك أمنة ولا خوف عليهم من حفر مترو الأنفاق.

ونوه وزير النقل أن الشركة التي تقوم بعملية حفر مترو الأنفاق في منطقة الزمالك لديها خبرة على مدار 25 عامًا، مؤكدًا أنه مشروع قومي ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين لا تقل عن 70 ألف مواطن في اليوم.
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