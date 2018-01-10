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السيطرة على حريق في منزل شعبي بمكة ووفاة 5 أشخاص

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:21 م
السيطرة على حريق في منزل شعبي بمكة ووفاة 5 أشخاص
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، الأربعاء، على حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة تلقى بلاغاً عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم داخل فناء، وامتدت النار إلى غرف شعبية تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الإفريقية، حيث امتدت الأدخنة للغرف لقربها من مصدر الاشتعال.

ونجم عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين باختناق وحروق متفرقة، وقد تمكنت وحدات الإنقاذ من فتح الغرف المغلقة والعمل على إخراج المصابين من الموقع وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق الشريف.

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