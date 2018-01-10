"الجارحي": 33.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "الاجتماع لاستعراض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017- 2018 الممتد خلال الفترة من شهري يوليو حتى ديسمبر 2017".



وأكد، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتًا إلى أن نسبة العجز الأولي المُحققة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية.



وأضاف أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.



وأشار إلى استمرار الإيرادات العامة في الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهًا إلى التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية التي نمت بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.



وأوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضًا خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.

