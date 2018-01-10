مسؤول أممي في زيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز، اليوم الأربعاء، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدكتور محمد النسور.





واستمع الدكتور النسور من المشرف العام شرحاً عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للأشقاء اليمنيين، حيث بلغ إجمالي مشروعات المركز في اليمن 175 مشروعاً شملت كافة المحافظات اليمنية.





وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في اليمن، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في حق المدنيين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب، ومنها منع الناس من الحصول على الماء والغذاء، بل تعدى ذلك إلى تفجير آبار ومحطات المياه، وقصف الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال والزج بهم كدروع بشرية في الصراع المسلح.





ودعا الدكتور الربيعة منظمات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى فتح مكاتب لهم في عدن وغيرها من المدن اليمنية، لممارسة كافة نشاطاتها الإنسانية بعيداً عن الضغوط التي تفرضها الميليشيات الانقلابية على مكاتب المنظمات الأممية في صنعاء.





وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن برامج الحماية التي يقدمها المركز وتركز على الفئات الأكثر ضعفاً.



