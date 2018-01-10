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"الجارحي": ثمار المشروعات الضخمة سنشعر بها خلال الأربع سنوات المقبلة

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:19 م
الجارحي: ثمار المشروعات الضخمة سنشعر بها خلال الأربع سنوات المقبلة
عمرو الجارحي
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رقية جمال
 
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن معدلات التضخم ستنخفض بصورة أكبر بنهاية 2018، مؤكدًا أن موازنة العام الجاري بها حزمة حماية اجتماعية "قوية جدًا"، لمواجهة أي أزمات تأتي على المواطن البسيط.

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن الأسعار انخفضت في ديسمبر عن نوفمبر.

وأكد أن هناك كمية مشروعات تتم بصورة هائلة، وفرص الاستثمار تزيد بصورة قوية، وثمار المشروعات الضخمة الحالية سنشعر بها خلال الأربع سنوات المقبلة، مؤكدًا أن علاقته طيبة جدًا مع مجلس النواب وليس مستهدفًا من النواب.
المزيد عن: مصر مجلس النواب عمرو الجارحي التوك شو اخبار مصر
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