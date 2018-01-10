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مبيعات "فولكس فاجن" ترتفع لـ10.7 مليون سيارة في عام 2017

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:12 م
مبيعات فولكس فاجن ترتفع لـ10.7 مليون سيارة في عام 2017
فولكس فاجن
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أشارت تقارير داخل شركة فولكس فاجن الألمانية أن مبيعاتها بلغت 10.7 مليون سيارة في عام 2017، مما يدل على استمرار تفوقها على شركة تويوتا المنافسة.

وساعد ارتفاع مبيعات الشركة على تجاوز العائدات 220 مليار يورو (264.62) لأول مرة بعد الرقم القياسي في عام 2016 والذي قد بلغ 217 مليار يورو.

ورفض المتحدث باسم فولكس فاجن التعليق على التقرير ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها في 2017 في 17 يناير كانون الثاني وستنشر النتائج المالية الأساسية في أواخر فبراير.

يذكر أن شركة فولكس فاجن أسسها الحزب العمالي الألماني عام 1937 ومقرها فولفسبورج بألمانيا ، كما أنها من أكثر شركات السيارات الأكثر مبيعا.
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