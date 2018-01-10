عمرو الجارحى: أنا مش وزير "للجباية"

نفى عمرو الجارحي، وزير المالية، أن يكون وزيرًا للجباية، قائلًا: "لم نفرض إلا الضريبة المضافة فقط خلال الفترة الماضية".



وأضاف "الجارحي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، قائلاً: "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كنا سنذهب لمشاكل كبيرة جدًا، وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الفارق الكبير في معالجة الأزمات الاقتصادية الحالية، وهو لا يراهن على شعبيته بقدر محاولة التقدم وتحسين حالة الاقتصاد والاستثمار".



وأوضح أن ثمار الإصلاح تأتي بخير، والدليل تراجع الأسعار في الوقت الحالي، الذي يجعلنا نوفر في الإنتاج، وعلى الرغم أن الإصلاح الاقتصادي طعمه مر إلا أنه يأتي بفائدة كبرى البلاد.

