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تقرير: معدلات التضخم تواصل التراجع فى الربع المالى الثالث

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:10 م
تقرير: معدلات التضخم تواصل التراجع فى الربع المالى الثالث
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محمد عصام
 
قالت شركه بحوث مباشر لتداول الأوراق الماليه ،  بيانات التضخم فى ديسمبر، أظهرت استجابة ملموسة لأثر الأساس، وهذا التأثير الإيجابى سيستمر فى دفع بيانات التضخم للانخفاض خلال الربع الحالى (الربع المالى الثالث 2017/18 من يناير إلى مارس 2018)، وإن كان بدرجة أقل نسبياً. 

 وكشف البنك المركزي اليوم تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال ديسمبر 19.86% مقارنه 25.5% خلال نوفمير الماضي، و سجلت اسعار المستهلكين وفقًا للجهازالمركزي للمحاسبات ايضًا هبوطُا حادًا بنسبه 3.8% إلى 22.2 % وهي اقل معدلات منذ قرار تعويم الجنيه.

وقال عمور حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركه مباشر، بالطبع تأثير سنه الأساس التي بدأت منذ قرار التعويم  في نوفمبر 2016 واضح علي تراجع معدلات التضخم، عندما نقارن مستويات التصخم شهر ديسمبر 2016  بشهر ديسمبر 2017 سنجد إنخفاضًا واسعًا.

ولم تستثني بحوث "مباشر" أثر تراجع اسعار المواد الغذائيه في إنخفاض مستويات التضخم وتحديدًا مجموعه اللحوم والدواجن، حيث سجل التضخم الشهري معدلًا سلباً بنسبه 0.2% لأول مره منذ 2015.

ويتوقع البنك المركزي أن يسيطر علي معدلات التضخم بنهايه هذا العام ليصل بها إلى مستويات 13%، وهو ما يؤيده صندوق النقد الدولي.

وأضافت بحوث مباشر في بيانها، أنها تتوقع ان يستمر اثر سنه الاساس في خفض معدلات التضخم ليصل في المتوسط خلال الربع الأول من 2018 إلى 18.5% أو 19% وبعدها سيتقلص أثرها  تدرجيًا، مشيره إلى أن إنخفاض  التضخم سيساعد البنك المركزي في تغير سياسه النقدي الحاليه والأتجاه نحو خفض أسعار الفائده.
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