"السادات": الهيئة الوطنية مستقلة وستدير الانتخابات بنزاهة.. وإذا فاز "السيسي" ليس لدي مشكلة

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نيته للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها منتصف مارس من هذا العام، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل لإعلان موقفه من الترشح.





وأضاف "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه نسق مع بعض الأحزاب والنقابات بشأن خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن توكيلات المواطنين أساسية في دعمه للانتخابات الرئاسية.





وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن 120 نائب برلماني لم يعلنوا موقفهم في دعم أى مرشح رئاسي، منوها أنه خاصب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب من أجل لقاء النواب.





ولفت إلى أنه تواصل مع عدد كير من النواب في هذا الشأن، وأنه يتابع ما يحدث في بعض مأموريات الشهر العقاري للاطمئنان على سلامة التوكيلات.





وشدد على أن الهيئة الوطنية مستقلة وستدير الانتخابات بنزاهة وحيادية، مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة إذا فاز الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة.





واستطرد قائلًا: أمتلك مجموعة عمل قوية قادرة على إدارة حملتى الانتخابية".



