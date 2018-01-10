تطبيقات خطيرة عليك إزالتها من هاتفك.. أبرزها "voice Recorder Pro"!

تعد تطبيقات الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من هاتف أى شخص فى وقتنا الحالى، حيث تساعدنا على القيام بالكثير من الأمور، لكن رغم كون بعض هذه التطبيقات مفيدة للغاية للمستخدمين، إلا أن بعضها قد يكون خطيرا بشكل كبير مما يعرض خصوصية وسلامة المستخدمين للخطر، وفيما يلى نرصد مجموعة من التطبيقات التى رصدتها شركة الامن السيبرانى Check Point والتى نصحت بشدة بضرورة إزالتها كما يلى:





تطبيق Realtime Booster

من التطبيقات الخبيثة والذى يستخدم ظاهريا لتسريع الهاتف لكنه يعمل فى الخفاء على تسريب بينات المستخدمين وقد تم تحميله ما بين 10 إلى 50 ألف مرة.





تطبيق File Transfer Pro

من تطبيقات إدارة الملفات للمستخدمين على هواتفهم الذكية، إلا أنه يقوم أيضا بالتجسس على بيانات المستخدمين وقد تم تحميله ما بين 10 إلى 50 ألف مرة.





تطبيق Voice Recorder Pro

أحد تطبيقات تسجيل الصوت، والذى يتيح أيضا تسجيل المكالمات وغيرها، ويدعم صيغ MP3، إلا أنه يتجسس على المستخدمين وقد تم تحميله 5 آلاف مرة.





تطبيق Super Flashlight lite

تعد تطبيقات الكشاف من أشهر تطبيقات التجسس، حيث يعد تطبيق Super Flashlight lite أحد هذه التطبيقات التى تسرق بينات المستخدمين.





تطبيق Wallpaper HD – Background

أما الأشخاص الذين لا يفضلون وضع صورهم كخلفيات للهواتف الذكية، ويفضلون الاستعانة بتطبيقات اخرى لوضع خلفية الهاتف الذكى، يجب عليهم الحذر من تطبيق Wallpaper HD – Background حيث يعتبر أحد التطبيقات التى تتجسس على المستخدمين.





تطبيق Master WiFi Key

فى حين يبحث بعض المستخدمين عن تطبيقات لكشف الباسورد الخاص بشبكات الواى فاى، ومنها تطبيق Master WiFi Key، إلا أن الحقيقة ان هذا التطبيق يستولى على البيانات الخاصة بالمستخدم، وقد تم تحميله 500 ألف مرة.





تطبيق Dr. Clean Lite

كذلك فإن تطبيقات تنطيف الهاتف الذكى، قد تقوم بسرقة بيانات المستخدمين، والتى يأتى من ضمنها تطبيق Dr. Clean Lite حيث يعتبر أحد التطبيقات التى تسرق بيانات المستخدمين.