وزير المالية: التشوهات الاقتصادية تسببت في وقف الفرص الاستمرارية

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تعاملت مع مشاكل الموازنة بناء على دراسات تتناسب مع وضعنا، ولم ننظر إلى تجارب دول شرق أوروبا في حل مشاكلهم الاقتصادية.



وأضاف "الجارحي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء: "لم نطبق تجارب أي دولة، لكننا وضعنا خطة لمواجهة أزمتنا، 2002 كان سعر برميل البترول 20 دولارًا، ولم نرفع أسعار الوقود من وقتها على الرغم من زيادته كل عام"، مؤكدًا أن "الدولة كانت كأنها ترمي يوميًا 400 مليون جنيه دون فائدة على دعم الوقود؛ لأنه يذهب للجميع مما ساهم في خسارة المليارات".



وأوضح أن قطاع الطاقة والكهرباء في مصر حدث به ثورة لمعالجة السلبيات السابقة، والتشوهات الاقتصادية تتسبب في وقف فرص الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

