وزير المالية يكشف مغزى جملة "السيسي" لوزير النقل "عمرو الجارحي مش هيديك فلوس"

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: "مقصد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تصريحه لوزير النقل بأن عمرو الجارحي مش هيديك فلوس، بأنه لازم نفهم مشاكلنا، وأن الخدمة الجيدة يجب أن يقابلها تطوير وتحسين للخدمة"، مؤكدًا أن الرئيس يدعو دائمًا للمصارحة مع الشعب بالمشاكل، وتقديم طرق وحلول لمواجهتها.



وأضاف "الجارحي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأربعاء، أن الدولة ورثت مشاكل منذ ثورة يناير، مما أدى إلى الضغط عليها، وتراكم الديون، وعجز الموازنة هو سبب التضخم وارتفاع سعر العملة، ولدينا موارد محدودة وننفق بقدر الإمكان، ونحاول تقليل عجز الموازنة.



وأوضح أن هناك إجراءات تتم بوضع أولويات للدولة، ووضع توجيه للموازنة، بحيث تصرف في أماكنها السليمة، وللأسف أننا بعد 2011 زاد الدعم والرواتب وغيرهما دون موارد مما أدى إلى عجز شديد في الموازنة وزيادة التضخم، ولولا المنح التي جاءت في 2013 لوصل عجز الموازنة لرقم مخيف جدًا.

