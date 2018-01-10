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يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:05 ص
يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم kora live رابط موقع كورة لايف مباراة اليوم لايف اليوم الأربعاء 10-1-2018 وأهم مباريات اليوم.

موقع كورة لايف دون تقطيع ومشاهدة مباريات  الأربعاء 10-1-2018 في الدوري المصري وكأس خادم الحرمين مباشر وجميع الدوريات والبطولات العالمية في كرة القدم.

وموقع kora live أون لاين دون تقطيع وبث مباشر جوال أهم مباريات اليوم وأهداف مباريات اليوم  الأربعاء 10-1-2018 ، وجدول البث المباشر و مواعيد مباريات اليوم.









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كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
العراق
1
x
10:00
0
ماليزيا
كوريا الشمالية
1
x
10:00
0
تايلاند
الأردن
-
x
13:30
-
السعودية
اليابان
-
x
13:30
-
فلسطين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي
-
x
22:00
-
أرسنال
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس
-
x
20:30
-
فورمينتيرا
فياريال
-
x
20:30
-
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
22:30
-
نومانسيا
كأس الرابطة الفرنسية
رين
-
x
19:45
-
تولوز
أنجيه
-
x
22:05
-
مونبلييه
أميان
-
x
22:05
-
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