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أسعار الجملة في سوق العبور اليوم 10-1-2018

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:13 ص
أسعار الجملة في سوق العبور اليوم 10-1-2018
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واصلت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء نفس معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة  سعر ما بين 2.5 و3 جنيهات بدل من 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات  والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو  15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.
 
وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية  ثبات الأسعار إلى زيادة المعروض من الفاكهة خاصة الانتاج المحلي، متوقعًا أن يستمر استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
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