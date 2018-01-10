أسعار الجملة في سوق العبور اليوم 10-1-2018
الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:13 ص
واصلت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء نفس معدلاتها الطبيعية حيث سجل كيلو الطماطم بسوق التجزئة سعر ما بين 2.5 و3 جنيهات بدل من 5 جنيهات والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 الي6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات ارتفعت إلى 6 جنيهات والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.
وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.
وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ثبات الأسعار إلى زيادة المعروض من الفاكهة خاصة الانتاج المحلي، متوقعًا أن يستمر استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.
وأرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ثبات الأسعار إلى زيادة المعروض من الفاكهة خاصة الانتاج المحلي، متوقعًا أن يستمر استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.
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