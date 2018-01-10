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اليابان ترفض دعوة كوريا الجنوبية بتقديم اعتذار لنساء المتعة

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:12 ص
اليابان ترفض دعوة كوريا الجنوبية بتقديم اعتذار لنساء المتعة
مون جيه ان
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وكالات
 

رفض وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيد سوجا، اليوم الأربعاء، دعوة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه لتقديم طوكيو الاعتذار عن قضية نساء المتعة وبذل المزيد من الجهود لتسوية القضية.

 

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سوجا قوله إن طوكيو لا يمكن أن تقبل على الإطلاق مثل هذه الدعوات التي تطلقها كوريا الجنوبية.

 

وأكد سوجا أن البلدين كانا قد توصلا إلى تسوية المسألة في ديسمبر 2015 وكان من المفترض أن تنفذ الدولتان هذه الصفقة دون رجوع فيها.

 

وبموجب الاتفاق، قدمت اليابان مليار ين (بما يعادل 8.8 مليون دولار) إلى مؤسسة كورية جنوبية تأسست لدعم الضحايا الكوريين.

 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد أكد اليوم الأربعاء أن تقديم اليابان اعتذارا صادقا عن قضية نساء المتعة يمثل الحل الوحيد لصفح الضحايا.

 

وأضاف مون، خلال مؤتمر صحفي في مكتبه الرئاسي، أن القضية ليست مسألة يمكن حلها عبر تبادل شروط بين الحكومات بعد استبعاد الضحايا مثلما فعلت الحكومة السابقة لسول، وبغض النظر عن موقف الضحايا أنفسهن.

 

وحث مون، اليابان على ضرورة تقديم الاعتذار للضحايا اللواتي أجبرهن الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية على تقديم المتعة لأفراده.

المزيد عن: نساء المتعة كوريا الشمالية كوريا الجنوبية تقديم اعتذار اليابان
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