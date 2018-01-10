ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:00 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018
طباعة
 
استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو اللحوم الأمامي 130 جنيهًا والخلفي 150 جنيها.

وقالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية ان استقرار أسعار اللحوم يرجع  إلى زيادة المعروض خاصة في ظل تراجع المبيعات بالسوق.

وتوقع محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية تراجع أسعار اللحوم في الفترة القادمة نتيجة تنوع المعروض من اللحوم سواء بالمحال التجارية أو منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية من خلال وزارة التموين وهو ما سينعكس على الأسعار بالإيجاب.
المزيد عن: اللحوم الاقتصاد المصري اسعار الللحوم في الاسواق اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم اخبار مصر اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
العراق
1
x
10:00
0
ماليزيا
كوريا الشمالية
1
x
10:00
0
تايلاند
الأردن
-
x
13:30
-
السعودية
اليابان
-
x
13:30
-
فلسطين
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي
-
x
22:00
-
أرسنال
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس
-
x
20:30
-
فورمينتيرا
فياريال
-
x
20:30
-
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
22:30
-
نومانسيا
كأس الرابطة الفرنسية
رين
-
x
19:45
-
تولوز
أنجيه
-
x
22:05
-
مونبلييه
أميان
-
x
22:05
-
باريس سان جيرمان
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
19:30
-
سوبر سبورت يونايتد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/10/2018 10:21:23 AM