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ميانمار: توجيه تهمة انتهاك القانون رسميًا لصحفييين من رويترز

الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:01 ص
ميانمار: توجيه تهمة انتهاك القانون رسميًا لصحفييين من رويترز
مسلمي الروهينجا
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وكالات
 

وجه الإدعاء العام في ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا تهمة انتهاك القانون لصحفيين إثنين يعملان لحساب وكالة "رويترز".

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن ثان زاو أونج محامي الدفاع عن الصحفيين "وا لون" و"كياو سوي أو" قوله إنه في حال إدانتهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما، مشيرا إلى أنه طالب بإلافراج الفوري عنهما بكفالة إلا أن القاضي قال إنه سينظر هذا الطلب وسيقرر خلال جلسة الاستماع القادمة يوم 23 يناير الجاري.

 

وقد اعتقلت السلطات في ميانمار الصحفيين في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية مهمة من شرطيين يعملان في ولاية "راخين" التي شهدت أعمال عنف تسببت في فرار أكثر من 630 ألف شخص من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة.

 

من جانبها، انتقدت الجماعات الحقوقية والإعلامية حكومة ميانمار المدنية الجديدة بقيادة أونج سان سوتشي - الحاصلة على جائزة نوبل للسلام - لمواصلة استخدام قوانين تهديد وسجن الصحفيين .. وكانت هذه القوانين تستخدم على نطاق واسع من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في السابق لتكميم المنتقدين ووسائل الإعلام.

المزيد عن: ميانمار مسلمي الروهينجا صحفييين من رويترز الإفراج الفوري
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