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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018

الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:59 ص
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 20 و 20.5 جنيها بالمزارع  و 25 جنيها للمستهلك.

وحسب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية هناك تراجع في المبيعات بالسوق خلال الأيام الحالية وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار.
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