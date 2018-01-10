أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018
الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:59 ص
استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 20 و 20.5 جنيها بالمزارع و 25 جنيها للمستهلك.
وحسب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية هناك تراجع في المبيعات بالسوق خلال الأيام الحالية وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار.
وحسب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية هناك تراجع في المبيعات بالسوق خلال الأيام الحالية وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار.
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