أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-1-2018

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 20 و 20.5 جنيها بالمزارع و 25 جنيها للمستهلك.



وحسب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية هناك تراجع في المبيعات بالسوق خلال الأيام الحالية وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار.