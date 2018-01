الأمريكية بينك تغني النشيد الوطني في "السوبر بول"

أعلنت قناة NFL أن الأمريكية بينك، ستقدّم النشيد الوطني بصوتها في "السوبر بول" لهذا العام، والذي يقام في استاد بنك بمينيابوليس يوم 4 فبراير المقبل.





وبذلك تنضم المغنية البالغة من العمر 38 عامًا إلى كل من ليدي جاجا، ويتني هيوستون، ماريا كاري، بيونسيه وغيرهن في قائمة الفنانات اللواتي قدّمن النشيد الوطني Star-Spangled Banner في بداية “السوبر بول” في السنوات السابقة.





من جهتها أعربت بينك عن حماسها لمشاريعها المقبلة في عام 2018 وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كم أنا متحمسة لعام 2018، أنا متحمسة لحفل Grammys، وجولتي الغنائية، وأشياء أخرى سرية كم أنتظر أن أكشفها لكم".





يُذكر أن بينك ستغني في حفل الـ Grammys لهذا العام، كما أنها مرشحة لجائزة أفضل أغنية بوب، عن أغنية What About Us.