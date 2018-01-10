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200 ألف جنيه من أرسنال للمقاولون العرب

الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:55 ص
200 ألف جنيه من أرسنال للمقاولون العرب
محمد النني
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الفجر الرياضي
 
كشف محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن وصول أول دفعة من قيمة رعاية النادي في صفقة انتقال محمد النني، لاعب الفريق السابق، من نادي بازل إلى نادي أرسنال.

وقال في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أرسنال أرسل لنا 200 ألف جنيه استرليني من قيمة رعاية النني ويتبقى لنا 400 ألف جنيه استرليني من قيمة الرعاية البالغة 600 ألف".

المزيد عن: محمد النني رياضة بازل المقاولون العرب ارسنال
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