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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2018 بمحلات الذهب والصاغة في مصر

الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:52 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2018 بمحلات الذهب والصاغة في مصر
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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن شهدت اداء متباين خلال تعاملات أمس الثلاثاء، نتيجة تراجع السعر فى الأسواق العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار ٢١ انخفضت، ليسجل 644 جنيهًا للجرام بدلًا من 646 أمس.

وعيار ١٨ سجل 552 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 736 جنيهًا مقابل 738 جنيهًا، وتراجعت الأوقية إلى نحو 1316 دولارًا بدلًا من 1319 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5151 جنيهًا مقابل 5164 جنيهًا أمس.
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