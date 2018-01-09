يوسف زيدان يسخر من ندوة نقابة الصحفيين للرد على تصريحاته

سخر الكاتب يوسف زيدان من الندوة التي تقيمها نقابة الصحفيين للرد على تصريحاته حول المسجد الأقصى وصلاح الدين الأيوبي، واقترح بتسميتها "مولد.. قرّب خد لك حتة ملبن".





وكتب زيدان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الثلاثة الذين سوف يتحدثون إذا حضروا غداً، فأمرهم أعجب من أمر الذين وصموا نقابة الصحفيين بإقامة هذه المهزلة.. وبيان أمرهم كالتالي:





(1) المدعو "خالد حربي" موظف إداري بكلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ( يدّعي أنه "أستاذ المخطوطات" و لا توجد أصلا استاذية بهذا الاسم ) و قد درج قبل عشر سنوات على الهجوم على ليرى اسمه في الصحف ، حتى رفعت عليه دعوى سب و قذف وكسبتها، وتم تغريمه وحبسه أياماً، ثم عفوت عنه.. و سيتورّط غداً في سبٍّ و قذفٍ جديد و لن أرحمه هذه المرة حتى يتعلم حدود الأدب مع الأساتذة.





(2) د . أيمن فؤاد ، صديق سابق كنت أحترمه وأحبه وأقدّره ، حتى وجدته يقول ضدي في البرامج التلفزيونية ، عكس ما قاله في كتبه المنشورة مثل كتابه"الدولةالفاطمية ، تفسير جديد".. و ما كنت أدري أن بلوغه الستين قبل عشر سنوات، و فشله في الحصول على درجة الأستاذية (التي حصلت عليها قبل بلوغي الأربعين من عمري) يسبب له هذه الأزمة النفسية الشديدة.





(3) شخص ثالث لا أعرفه، و لا أحد يعرفه غير أسرته و بعض الطلاب الذين يدرس لهم، ولا إسهام له في

الواقع الثقافي العام.. و لن أذكره بخير أو شر.





اقترح على الذين ينظمون هذه (الندوة) أن يسمونها باسم مناسب مثل: "مولد.. قرّب خد لك حتة ملبن".