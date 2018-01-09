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رئيس وزراء ماليزيا يزور المسجد النبوي الشريف

الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:53 م
رئيس وزراء ماليزيا يزور المسجد النبوي الشريف
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
زار محمد نجيب تون عبدالرازق، دولة رئيس وزراء ماليزيا، اليوم المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد العميد مضلي عبدالرحمن المشحن ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
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