رئيس وزراء ماليزيا يزور المسجد النبوي الشريف

زار محمد نجيب تون عبدالرازق، دولة رئيس وزراء ماليزيا، اليوم المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.



