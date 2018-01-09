أمير الرياض يحضر حفل سفارة السودان بمناسبة اليوم الوطني
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:51 م
الفجر السعودي
حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية السودان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي، وعدد من المسؤولين في السفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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