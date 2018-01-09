أمير الرياض يحضر حفل سفارة السودان بمناسبة اليوم الوطني

حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية السودان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.





وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي، وعدد من المسؤولين في السفارة.



